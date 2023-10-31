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أحمد جودة - القاهرة - القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

يواصل المواطنون في مختلف البلدان عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن آخر المستجدات في غزة خاصة بعدما أعلنت إسرائيل عن بدء عملية الهجوم البري على قطاع غزة.

وحرصًا من بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم تغطية شاملة حول مختلف الموضوعات، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول آخر المستجدات في غزة اليوم.

أكثر من 100 شهيد.. القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة يتسبب في سقوط العديد من الشهداء

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا والذي يقع على بعد 3 كيلومترات شمالي جباليا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، عن مقتل وإصابة أكثر من 250 مواطن فلسطيني.

حيث أعلن التلفزيون الفلسطيني عن سقوط أكثر من 100 شهيد إثر الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين، مضيفًا أن هناك أكثر من 150 جريح، كما أنه وفقًا لتقارير إعلامية هناك العشرات ما يزالون تحت الأنقاض، مرجحة أن يرتفع عدد الضحايا خلال الساعات القليلة المقبلة.

إسرائيل تشن هجمات برية على قطاع غزة وحماس

يتزامن هذا الحادث مع الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة قد أصدر عدة توجيهات اليوم الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

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وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.

ومن الجدير بالذكر، بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، ولا تزال الحرب مستمرة حتى الآن بين الطرفين.