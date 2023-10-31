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أحمد جودة - القاهرة - مصر تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا وتناشد دول العالم بضرورة إتخاذ موقف جراء هذا العدوان

بعد الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، أدانت العديد من الدول هذا الفعل اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال، وجاء في مقدمة هذه الدول جمهورية مصر العربية.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أبرز تصريحات وزارة الخارجية في مصر بعد القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

مصر تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا وتناشد دول العالم بضرورة اتخاذ موقف جراء هذا العدوان

مصر تدين إسرائيل بعد قصفها مخيم جباليا

صدر بيان عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، أدانت خلاله مصر الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، ونجم عنه سقوط أكثر من 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

حيث أعربت مصر عن مدى حزنها مما يحدث، مبينة أن هذا يعد انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي يُزيد بدوره من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من خطورة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

مصر تناشد جميع الدول لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وناشدت مصر جميع الدول والأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف تجاه كل هذه الاعتداءات، داعية إلى إدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

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وشددت مصر على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية؛ للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.