نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال 1700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئات الأسرى الفلسطينية بارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في بيان رسمي بالشراكة مع نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة ونائب.

ووفقا للبيان تركزت عمليات الاعتقال الأكثر كثافة في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس، فيما تركزت باقي الاعتقالات في محافظات جنين وسلفيت وطولكرم ورام الله والقدس.

ولفت البيان إلى "أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، منهم منزل المعتقل الإداريّ نضال أبو عكر، من مخيّم الدهيشة، والذي أمضى أكثر من 18 عامًا في السجون الإسرائيلية".