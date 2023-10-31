العالم اليوم - بيان للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية جباليا"

انتم الان تتابعون خبر بيان للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية جباليا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، الثلاثاء، على مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.

وكشف بيان للجيش الإسرائيلي تفاصيل وأهداف العملية التي حدثت في شمال قطاع غزة.

بيان للجيش الإسرائيلي

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قمنا باغتيال إبراهيم بياري قائد كتيبة وسط جباليا في حماس عبر قصف من الجو.

قوات الجيش الإسرائيلي بقيادة لواء غفعاتي سيطرت على موقع عسكري مهم لحماس غربي جباليا.

خلال العملية البرية اليوم في شمال قطاع غزة تم القضاء على 50 من عناصر حماس.

تواصل القوات البرية في أنحاء غزة استهداف أوكار الإرهاب.

استعملت كتيبة جباليا التابعة لحماس الموقع المستهدف للتدريب استعدادًا لشن عمليات ارهابية حيث كان الموقع يحوي على بنى عسكرية لإطلاق قذائف، بالإضافة إلى أنفاق إرهابية يستخدمها عناصر حماس للانتقال إلى منطقة الشاطئ.

احتوى الموقع على وسائل قتالية عديدة استخدمها عناصر حماس.

خلال القتال دارت اشتباكات عنيفة مع عناصر حماس، حيث قضت القوات على الكثير منهم.

قضت الطائرات على عناصر أخرين، كما كشفت القوات فتحات للأنفاق ووسائل قتالية وعتاد عسكري.

كشفت "عملية جباليا" عن مواد استخبارية، وفي ختام النشاط سيطرت القوات على الموقع.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وذكر أدرعي أن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.