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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | أبو عبيدة: "لقد أعجزتم العالم يا أهلنا في غزة وسنكون عند حسن ظن الشعب"

عاجل | أبو عبيدة يرد على مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسيرات ويؤكد: "غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنودهم"..كشف أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن تطورات الأوضاع بشأن عملية طوفان الأقصي، ورد أبو عبيدة على رواية العدو الإسرائيلي بشأن تحرير إحدي الاسيرات.

وقال أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام: "عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا تزال في بدايتها، ولا يزال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوته، كما وعدنا العدو ستكون غزة مقبرة لهم ووحلا لجنودهم".

أبو عبيدة: تم تدمير 22 آلية صهيونية حتى الآن بقذائف الياسين

وتابع أبو عبيدة حديثه قائلًا: "خاض مجاهدونا ولا يزالون مواجهات ضارية واشتباكات مباشر، وبالرغم من تقدم العدو إلا أن مجاهدينا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو وتدمير 22 آلية صهيونية حتى الآن بقذائف الياسين 105 شديدة الاختراق، وبعبواتنا العمل الفدائي المدمرة التي دخلت الخدمة هذه المعركة".

عاجل | أبو عبيدة يرد على مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى الأسيرات ويؤكد: “غزة ستكون مقبرة للعدو ووحلًا لجنودهم”

وأضاف أبو عبيدة: "هاجم مجاهدونا بمختلف أنواع العبوات والقذائف، ونفذ مقاتلونا عمليات تسلل من خلف خطوط العدو في مناطق الحشد والتجمع وفي محاور التقدم، وقد تمكنوا من قتل العديد من جنود الاحتلال".



وأكمل أبو عبيدة حديثه عن الهجمات البحرية قائلًا "العدو الصهيوني بدأ منذ أيام مناورات برية في محاور عدة، المحور الأول في شمال غرب غزة، والمحور الثاني من شرق وسط قطاع غزة وحتى شرق جنوب غزة، وكذلك يتواجد في محيط معبر بيت حانون، وفي محيط مدينة بيت حانون نفسها".

أبو عبيدة: استخدمنا طوربيد العاصف الموجَّه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة

واستعرض أبو عبيدة تطورات المعركة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري،تمكن سلاح البحرية من توجيه عددا من الهجمات ضد أهداف بحرية إسرائيلية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد..قوات المقاومة استخدمت طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة".



وختم أبو عبيدة حديثه قائلا ً: "سنكون عند حسن ظن شعبنا حتى نهاية هذه المعركة، وحق لكم يا أبناء شعبنا وأنتم تتحدون أكبر قوة في العالم أن ترفعوا رؤوسكم، لقد أعجزتم العالم يا أهلنا في غزة، عن فهم عظمتك وسر قوتكم، وطوبى لكم وعد ربكم وعهد نبيكم".