العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية: حماس وحدها المسؤولة عن الضحايا المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، الثلاثاء، إن حماس وحدها من يتحمل مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وأضاف في حديث لـ"دوت الخليج": العملية البرية مستمرة وحققت نجاحات كبيرة من خلال قتل المئات من الإرهابيين وتدمير المئات من أهداف حماس من مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومقرات قيادة.

سقط العديد من الضحايا في صفوف جنودنا ولكن هذا العمل الطبيعي في إطار الحرب.

ملتزمون بتنفيذ المهمة وهي القضاء على حماس ونعي أننا سنقدم التضحيات .

الفلسطينيون يجمعون على أنه يجب استئصال حماس من القطاع. استكمال هذه المهمة سيكون جيدا للفلسطينيين الذين يعانون من حماس منذ أكثر من 15 عاما.

لا يمكن تحقيق السلام عندما تتولى حماس قطاع غزة.

الهدف من عملية جباليا كان قياديا كبيرا وللأسف وقع ضحايا مدنيين رغم طلبنا منهم إخلاء المكان باتجاه جنوب القطاع.

بالنسبة لسقوط ضحايا مدنيين في القطاع حماس تتحمل لوحدها المسؤولية لأنها تمنع السكان التوجه للمناطق الآمنة التي حددناها.

أمس تمكنا من تحرير مجندة إسرائيلية والعملية البرية أحد أهدافها هو العثور على الرهائن وتحريرهم.

نواجه قضية معقدة حيث اختطفت حماس أكثر من 240 إسرائيلي العديد منهم أطفال رضع ونساء وفتيات.

ذلك يعد جريمة حرب بكل المعايير، ونتحرك للإفراج عنهم وتحريرهم.

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