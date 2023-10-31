العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية: حماس وحدها المسؤولة عن الضحايا المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، الثلاثاء، إن حماس وحدها من يتحمل مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة.
وأضاف في حديث لـ"دوت الخليج":
- العملية البرية مستمرة وحققت نجاحات كبيرة من خلال قتل المئات من الإرهابيين وتدمير المئات من أهداف حماس من مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومقرات قيادة.
- سقط العديد من الضحايا في صفوف جنودنا ولكن هذا العمل الطبيعي في إطار الحرب.
- ملتزمون بتنفيذ المهمة وهي القضاء على حماس ونعي أننا سنقدم التضحيات .
- الفلسطينيون يجمعون على أنه يجب استئصال حماس من القطاع.
- استكمال هذه المهمة سيكون جيدا للفلسطينيين الذين يعانون من حماس منذ أكثر من 15 عاما.
- لا يمكن تحقيق السلام عندما تتولى حماس قطاع غزة.
- الهدف من عملية جباليا كان قياديا كبيرا وللأسف وقع ضحايا مدنيين رغم طلبنا منهم إخلاء المكان باتجاه جنوب القطاع.
- بالنسبة لسقوط ضحايا مدنيين في القطاع حماس تتحمل لوحدها المسؤولية لأنها تمنع السكان التوجه للمناطق الآمنة التي حددناها.
- أمس تمكنا من تحرير مجندة إسرائيلية والعملية البرية أحد أهدافها هو العثور على الرهائن وتحريرهم.
- نواجه قضية معقدة حيث اختطفت حماس أكثر من 240 إسرائيلي العديد منهم أطفال رضع ونساء وفتيات.
- ذلك يعد جريمة حرب بكل المعايير، ونتحرك للإفراج عنهم وتحريرهم.
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