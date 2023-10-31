الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها حركة 'حماس' يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 317 قتيلا، منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'.

على صعيد آخر أعلنت 'سرايا القدس' اليوم الثلاثاء 'استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة إسرائيلية في منطقة السموني بحي الزيتون بشمال شرق قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون'. وقالت 'السرايا' في بيان لها: 'سرايا القدس تستهدف قوة مدرعة وقوة راجلة للعدو في منطقة السموني بحي الزيتون بعدد من قذائف الهاون'. وكانت 'سرايا القدس' قد أعلنت 'قصف تجمع لآليات العدو غرب منطقة الكرامة بعشرات قذائف الهاون، واستهداف قوة صهيونية راجلة وتجمع للآليات في محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون'.