أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، مع التركيز على تقديم الدعم في مجالات مثل التخلص من الذخائر المتفجرة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر: إن القوات الأمريكية ستنطلق من الولايات المتحدة، لكنها لن تكون في إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن البنتاجون سيرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إن لم تتوقف، مشيرًا إلى أن البنتاجون طلب 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية، حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات دلتا الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز ثاد وباتريوت.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادرها، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.