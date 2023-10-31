نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام ويؤكد: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية بدعم من أوروبا وأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه يجب العمل على فتح المعابر الإنسانية بغزة، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا.

وفي تصريحات بعد اجتماع الحكومة، قال أردوغان: "إسرائيل ترتكب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة منذ 25 يوما"، مشددا على أنه "يجب العمل على فتح المعابر الإنسانية في غزة".

وأضاف أردوغان: "أدعو لمؤتمر دولي من أجل إحلال السلام العادل، ونبذل كل جهودنا من أجل إيقاف الحرب في غزة ونرسل المساعدات والطواقم الطبية".

وأردف: "أهلنا في غزة محرومون من المياه والغذاء والدواء وسندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية".

وأكمل الرئيس التركي: "الإدارة الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع منذ 25 يوما بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا".

واليوم الاثنين، استهدف قصف إسرائيلي عنيف جدا منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مخلفا مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 بين قتيل وجريح حسب وزارة الصحة.

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.