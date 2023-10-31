نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف بتكبد "ثمن باهظ" خلال العملية البرية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا "لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".

وقال غالانت في حديثه مع قوات النخبة في سلاح الجو: "نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة".

وأضاف "النتائج والإنجازات على أرض المعركة جيدة جدا"، لكنه اعترف قائلا "للأسف، في الحرب أيضا هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد مساء اليوم الثلاثاء بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين من لواء جفعاتي أثناء الإشتباكات مع "حماس" في غزة.

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.