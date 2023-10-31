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أحمد جودة - القاهرة - تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لموقف محرج، أثناء إلقاء كلمة له، بعدما قاطع المتظاهرون المطالبون بوقف إطلاق النار في غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

ووقف العديد من الأشخاص وسط الحشد وصرخوا مرارًا وتكرارًا "وقف إطلاق النار الآن!"، فيما كان يدلي الوزير بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشهادتهما حول طلب البيت الأبيض لتمويل الأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار (87.4 مليار جنيه إسترليني). ويتضمن هذا المبلغ 14.3 مليار دولار لدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

بأيادي ملطخة بالدماء..متظاهرون يهود يحرجون وزير الخارجية الأمريكي بسبب غزة

مظاهرات ضد وزير الخارجية الأمريكية في قاعة مجلس الشيوخ

وانتظر المتظاهرون، واحدًا تلو الآخر، أن يبدأ بلينكن شهادته قبل أن يصرخوا عليه مرة أخرى، وعلى الفوز توقف وزير الخارجية مؤقتًا واضطر المشرعون إلى تعليق الجلسة عدة مرات. وسرعان ما رافقت شرطة الكابيتول المتظاهرين إلى خارج الغرفة. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 12 شخصًا بسبب احتجاجهم بشكل غير قانوني داخل مبنى مكتب مجلس الشيوخ في ديركسن.

وكلما اخرجت الشرطة أحد المتظاهرين وقف آخر من صفوف الجمهور الجالس في الخلف والمتابع للجلسة العامة (ممن رفعوا ايديهم ملطخة باللون الأحمر احتجاجا وتضامنا) ليقاطع بلنكن بالهتاف واللافتة، كلما اكمل حديثه، حسب “بي بي سي”.

مظاهرات ضد بلينكن بأيادي ملطخة بالدماء

وكان بعض الذين قاطعوا الإجراءات ينتمون إلى جماعة CODEPINK المناهضة للحرب، والتي دعت أيضًا الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وارتدى العديد من المتظاهرين اللون الوردي وحملوا لافتات كتب عليها "لا لحصار غزة"، مطالبين الولايات المتحدة بوقف إرسال الأموال إلى إسرائيل. وأكدت CODEPINK أنه تم اعتقال بعض أعضائها. وقالت المجموعة إن بعضهم رسموا أيديهم باللون الأحمر "كرمز للدم"، في إشارة إلى مجازر الاحتلال في غزة المستمرة بشكل يومي منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.

بأيادي ملطخة بالدماء..متظاهرون يهود يحرجون وزير الخارجية الأمريكي بسبب غزة

إحراج بلينكن بسبب أحداث غزة الدموية

واعترف بلينكن بالمحتجين و"المشاعر التي تم التعبير عنها في هذه القاعة" في نهاية بيانه.

وقال "جميعنا ملتزمون بحماية حياة المدنيين. كلنا نعرف المعاناة التي تحدث بينما نتحدث، وجميعنا مصممون على رؤيتها تنتهي".

وأضاف “من الضروري أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها”.

وفي سياق متصل، يضغط بلينكن وأوستن على المشرعين لدعم حزمة الأمن القومي للرئيس جو بايدن، والتي تشمل أيضًا:

61.4 مليار دولار للدفاع عن أوكرانيا.

9.2 مليار دولار للمساعدات الإنسانية.

2 مليار دولار لأمن المحيطين الهندي والهادئ.

10.9 مليار دولار لأمن الحدود الجنوبية وقضايا المهاجرين.

موقف الجمهوريين من دعم إسرائيل في جرائمها

ومع تراجع الدعم لأوكرانيا بين الناخبين المحافظين، قال الجمهوريون في الكونجرس بشكل متزايد إنهم يريدون دعم إسرائيل بشكل منفصل.

اقترح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا، تشريعا من شأنه إرسال 14.3 مليار دولار كتمويل طارئ لإسرائيل. وهو منفصل عن أولويات الأمن القومي الأخرى للبيت الأبيض، وسيسحب نفس المبلغ من ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية، وهي الوكالة المسؤولة عن تحصيل الضرائب الفيدرالية.

ودافع رئيس مجلس النواب الجديد عن مشروع قانونه على قناة فوكس نيوز وقال إن الأميركيين "سيقولون إن الوقوف مع إسرائيل وحماية الأبرياء هناك يصب في مصلحتنا الوطنية وهو حاجة أكثر إلحاحا من عملاء مصلحة الضرائب".

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان إن “تسييس مصالح أمننا القومي أمر غير مقبول”.

وزير الخارجية الأمريكي: يتعين التفكير في هدن إنسانية بغزة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه من المرجح تصاعد الصراع في غزة، إذا لم يكن هناك دخول سريع ومستدام للمساعدات الإنسانية.

قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه يتعين التفكير في هدن إنسانية بقطاع غزة.

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