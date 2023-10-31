نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.

وقبل قليل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034.

جاء ذلك بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق استضافة البطولة لتترك السعودية وحيدة في ذلك الماراثون، فيما قررت قارة آسيا عدم التقدم بأي ملف آخر والاكتفاء بعرض السعودية لاستضافة البطولة المرموقة.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل: "سيتم استضافة أفضل بطولة على وجه الأرض، من قِبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026، في قارة أمريكا الشمالية".