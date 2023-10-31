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القسام تكشف عن إنتاج طوربيد "العاصف"

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج طوربيد أطلقت عليه اسم "العاصف" وأدخلته الخدمة ضد القوات البحرية الصهيونية خلال معركة "طوفان الأقصى". القسام تكشف عن إنتاج طوربيد "العاصف"كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج طوربيد أطلقت عليه اسم "العاصف" وأدخلته الخدمة ضد القوات البحرية الصهيونية خلال معركة "طوفان الأقصى". وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام في خطابه مساء اليوم: تمكن سلاح البحرية بتوجيه عدة من الهجمات لعدة أهداف بحرية، من خلال طوربيد "العاصف" الذي نكشف على دخوله الخدمة في هذه المعركة. وعرضت الكتائب مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة طوفان الأقصى.

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