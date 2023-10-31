أول دولة تعلن قطع علاقاتها باسرائيل تنديدا بمجازر غزّة
أعلنت حكومة دولة بوليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وفي بيان لها يوم الثلاثاء اعلمن حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" احتجاجاً على المجازر بحق المدنيين في غزة
وكان رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، دعا حكومة بلاده لقطع العلاقات مع “إسرائيل” وإعلانها دولة إرهابية، وذلك على خلفية المجازر التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، وغاراتها المتواصلة على قطاع غزة.
وقال موراليس: “عندما وصلنا إلى الحكومة بعد فوزنا في الانتخابات في ديسمبر 2005، قطعنا علاقاتنا مع إسرائيل نتيجة لمبادئنا السلمية والمعادية للإمبريالية
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