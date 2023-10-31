نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطات العراقية تضبط متهمَين طلبا 70 مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز طحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت مديرية تحقيق الهيئة في بغداد من الإيقاع بمعقبين اثنين متلبسين بتسلم مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار، مقابل إحالة أحد عقود وزارة التجارة، لتجهيز إحدى المواد الغذائية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتأليف "مديرية تحقيق الهيئة فريق عمل من شعبة الضبط فيها، بعد تلقيها معلومات عن وجود شخصين يمارسان التعقيب والابتزاز والرشى طلبا من المشتكي مبلغا ماليا ناهز 70 مليون دولار، لقاء إحالة عقد من إحدى شركات وزارة التجارة خاص بتجهيز مادة الطحين".

وأردفت الدائرة أن الفريق "بادر إلى نصب كمين محكم للمتهمين، حيث تم الإيقاع بهما في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد متلبسين بتسلم 20،000 ألف دولار من المشتكي والذي يمثل جزءا من المبلغ المتفق على تسديده والبالغة قيمته 69 مليون دولارٍ أمريكي، مقابل إحالة عقد تجهيز مادة الطحين بكمية 400،000 ألف طن إلى وزارة التجارة بقيمة 462 مليون دولار أمريكي".

وتابعت: "إن العملية أسفرت أيضا عن ضبط 6 هواتف نقالة بحوزة المتهمين، وأصل هوية مزعوم صدورها عن مكتب أحد أعضاء مجلس النواب باسم أحد المتهمين بصفة مستشار، لافتة إلى أن أحد المتهمين كان ينتحل اسما وهميا، لممارسة أعماله غير المشروعة".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين.