غوتيريش: القانون الدولي ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:30 مساءً - أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن القانون الإنساني الدولي ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي، داعيا إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وشدد غوتيريش، على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز، من جميع الأطراف، في الصراع الذي راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقال غوتيريش: "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية، ويجب احترامه في جميع الأوقات القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".