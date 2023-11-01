العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة ويدعو لهدنة إنسانية فورية

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أحمد جودة - القاهرة - بحث الملك الأردني عبدالله الثاني خلال مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التدهور الخطير للأوضاع في قطاع غزة، داعيا لتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب.

وتلقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال الاتصال، على "ضرورة وقف إطلاق النار والعمل لهدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتكثيف الجهود الساعية لوقف الحرب والوصول إلى أفق سياسي".

وأوضح الملك الأردني أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا وتحذيرات متزايدة داخل الحزب الديموقراطي. نفسه الذي ينتمي إليه، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا تجاوزت 400 شهيد وجريح. وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضغ قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

ومع دخول الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصي"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.