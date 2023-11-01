نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين بدلا من إسرائيل.. خرائط صينية شهيرة تضرب الكيان الصهيوني بهذا الفعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تعد الخرائط الشهيرة لعلي بابا وبايدو، البديل الصيني لخرائط جوجل، تظهر اسم إسرائيل، على الحدود الجغرافية المعترف بها دوليا لإسرائيل، أو دولة فلسطين التاريخية.

ولاحظ متصفحو الإنترنت الصينيون اختفاء اسم إسرائيل من على الخريطة في الأسابيع الأخيرة، في نفس وقت الحرب في غزة، وذلك حسب تقرير عبري، اليوم الثلاثاء.



وخدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتي علي بابا وبايدو، هما البديل الصيني لخرائط جوجل المحجوبة في الصين.

اختفاء اسم إسرائيل من خرائط صينية

ويمكن رؤية حدود إسرائيل في الخريطة والضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك علامات على عدة مدن مثل حيفا وتل أبيب، لكن اسم الدولة "إسرائيل" لم يعد موجودة على الخريطة.

أما في الخرائط التي تستخدمها شركة هاواوي، فقد أظهرت صورة وضع اسم فلسطين بدلا من إسرائيل.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ24 على التوالي، وأسفر العدوان الوحشي الذي يصاحبه حصار عن استشهاد حتى الآن نحو 8500 فلسطيني، وأكثر من 23 ألف جريح.

إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الثلاثاء، أن بوليفيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.



وأعلنت الحكومة البوليفية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مرة أخرى، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.