نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايدن يعلن دخول مساعدات جديدة إلى غزة ويؤكد: لم أنته من الضغط للحصول على المزيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، دخول أمس الثلاثاء، عدد كبير من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية الموجودة في معبر رفح بشمال سيناء إلى غزة.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي في منشور عبر حسابه في “فيسبوك”، عدد الشاحنات التي دخلت القطاع عبر مصر، مكتفي بكتابة: “أمس شهد أكبر توصيل للمساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن”.

وأشار بايدن، أشار إلى أنه يجري حاليا تصريح بالمزيد من الشاحنات للدخول اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة، مطالبا بضرورة توفير المزيد من المساعدات بالقول: “لكن هناك حاجة إلى المزيد”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه “لم أنته من الضغط للحصول على المزيد من المساعدات، وسنواصل دعم المرور الآمن للمدنيين في غزة الباحثين عن السلامة”.