عاجل _المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة..من لديه لتر وقود يأتي به إلى المستشفي

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، المواطنين إلى المساهمة في دعم المنظومة الصحية في القطاع، الذي يعاني من نقص حاد في الوقود.



ترصد لكم بوابة دوت الخليج الألكترونية تصريح وزارة الصحة بغزة

تصريح وزارة الصحة الفلسطينية

تصريحات وزراة الصحة الفلسطينية



وقال القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي إن "المنظومة الصحية في غزة على شفا الانهيار، بسبب نقص الوقود الذي يعتمد عليه تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف أن "نقص الوقود أدى إلى تعطيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتوقف بعض العمليات الجراحية، وانتشار الأمراض المعدية".

وطالب القدرة المواطنين الذين لديهم لتر وقود بتقديمه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي.

وقال: "كل لتر وقود سيساهم في إنقاذ حياة مريض أو جريح".



نقص الأطباء في المستشفيات بغزة



المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقصًا كبيرًا في الأطباء، وقد حذر أشرف القدرة قائلا "ربما لن نكون قادرين على التعامل مع الجرحى الذين سيتوافدون على مستشفيات غزة".

وتابع: "جروح المصابين غائرة جدا وتحتاج إلى الكثير من الوقت لتضميدها، وكذلك إلى مضادات حيوية ومتابعة سريرية مكثفة".

تصريح وزارة الصحة الفلسطينية

دعوة للمساعدة



ويأتي هذا النداء في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل ألاف الفلسطينين،من بينهم 66 طفلًا.

وتسبب العدوان في تدمير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية.



جهود دولية لدعم فلسطين



وأعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تعمل على تنسيق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مخاوف من تفشي الأوبئة بسبب أنهيار القطاع الطبي



وحذرت الأمم المتحدة من خطر تفشي الأوبئة في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية.

وقالت الأمم المتحدة إن "نقص الوقود أدى إلى توقف تشغيل محطات تحلية المياه، مما يهدد بحدوث أزمة صحية".

وأضافت أن "نقص الأدوية يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن".