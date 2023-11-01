العالم اليوم - بالفيديو: تظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 02:16 صباحاً - احتشد مؤيدون للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت في لندن يوم الثلاثاء وعلقوا لافتات في الشرفات واحتلوا الساحة الرئيسية مطالبين بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأظهرت مقاطع مصورة مجموعة كبيرة من المحتجين داخل المحطة خلال ساعة الذروة، وهم يهتفون ويلوحون بأعلام ولافتات مؤيدة للفلسطينيين.

وأظهر أحد المقاطع المصورة المجموعة وهم يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" وهو الهتاف الذي انتقدته وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان في السابق باعتباره مطلبا معاديا للسامية يدعو إلى تدمير إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد قال يوم الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وفقما ذكرت "رويترز".

وأجرى سوناك أيضا اتصالا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد خلاله أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات التي من شأنها تأجيج التوتر في الشرق الأوسط.