العالم اليوم - بلينكن يؤكد لرئيس إسرائيل دعم بلاده لحقها في الدفاع عن نفسها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ماثيو ميلر في بيان أن "الوزير كرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي"، وفقما نقلت "رويترز".

ويتوجّه بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن الثلاثاء متحدّث باسمه.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لصحافيين بأن بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وجاء إعلان الخارجية الأميركية بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.

وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت لحركة حماس في 7 أكتوبر.