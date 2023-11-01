نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تشيلي.. كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع “إكس” يوم أمس الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو: “قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل، إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.

في نفس السياق كان الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، أعلن الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ... هذه العمليات العسكرية".