العالم اليوم - بايدن وملك الأردن يبحثان تطورات غزة وزيادة المساعدات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 04:22 صباحاً - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ناقشا يوم الثلاثاء التزامهما المشترك بزيادة المساعدات للمدنيين في قطاع غزة خلال الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين أكدا مجددا ضرورة حماية حياة المدنيين وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة، وفقما نقلت "رويترز".

وأفاد البيان الصادر عن البيت الأبيض أن بايدن "أكد أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي تدافع فيه إسرائيل عن مواطنيها وتحارب الإرهاب".

وأضاف البيان: "ناقش الطرفان الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب والحد من التوترات الإقليمية".

وتابع: "أكد الرئيس والملك عبد الله التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين الآخرين لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".

واختتم البيان بالقول: "أعرب الرئيس عن تقديره لدور الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدا مجددا دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن".