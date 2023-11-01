نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، فجر اليوم الأربعاء، انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس": "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى".

والأحد، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في غزة، بعد فصلها عن القطاع نتيجة للهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي.

وشهدت غزة وقتها قصفا من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر الماضي، تسبب في "تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.