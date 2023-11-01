العالم اليوم - نمو أرباح "تيكوم" بـ 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023.

وحققت المجموعة نموا على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم (حوالي 440 مليون دولار)، ونمواً بنسبة 20 بالمئة في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم (نحو 209 مليون دولار) في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023: شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5 بالمئة كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.

شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17 بالمئة في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد.

بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89 بالمئة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة إلى 78 بالمئة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم، في ظلّ الأداء الإيجابي والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة. النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023: ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 541 مليون درهم، كما شهدت نمواً قوياً على أساس ربع سنوي منذ بداية العام بينما تواصل المجموعة الاستفادة من البيئة الإيجابية في سوق العقارات التجارية في دبي.

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 410 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76 بالمئة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي وتحسُّن الكفاءة التشغيلية.

شهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم، بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض النفقات التشغيلية وتراجع تكلفة التمويل نتيجة لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية التي أبرمتها المجموعة مؤخراً بشروط تمويلية أفضل.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نمو أرباح "تيكوم" بـ 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 .. في رعاية الله وحفظة