العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين باقتحامات إسرائيلية لجنين وطولكرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:20 صباحاً - قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في اقتحامات نفذها في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت تقارير فلسطينية.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وقالت إن رجلا اسمه مجدي زكريا يوسف عواد، يبلغ من العمر 65 عاما، توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، مشيرة إلى أنه من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

وفي جنين، قتل شابان وأصيب 4 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، تخلله قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والانترنت.

وأفادت "وفا" بأن قوات إسرائيلية، ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية مسيّرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا، مقتل الشابين وئام الحريري ومحمد يونس جرار متأثرين بجراحهما الخطيرة.