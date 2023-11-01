مقتل 9 جنود من جيش الاحتلال خلال العمليات في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسماء 9 جنود قتلوا أمس في شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على مركبة مدرعة تضم جنودًا من لواء غفعاتي، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد قال مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات "كبيرة" خلال العملية البرية في قطاع غزة، لكنه أيضًا "يدفع ثمنًا باهظًا".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جالانت قوله في حديث أمام وحدات عسكرية: "ننشر قوات على نطاق واسع في عمق القطاع، وتدور معارك ضد القوات العاملة (في غزة) والنتائج والإنجازات في ساحة المعركة كبيرة جدًا".

وأضاف: "للأسف، في الحرب أيضًا هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظًا جدًا". وتابع: "رغم ذلك، فإننا مصممون أيضًا على الاستمرار والانتصار".