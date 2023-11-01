العالم اليوم - فتح معبر رفح لخروج الدفعة الأولى من حاملي الجنسيات الأجنبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:19 صباحاً - خرج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح، طالبا عدم الكشف عن هويته "عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم" الأربعاء.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول مصري قوله، اليوم الأربعاء، إن أول مجموعة من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة "ستخرج" من غزة إلى مصر الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمه قوله إن "اتفاق فتح معبر رفح غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح المحتجزين أو الهدنة".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال، في منشور على موقع إكس، إنه من المتوقع فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وكتب "من المرجح أن يتم فتح معبر رفح اليوم أمام المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب"، وفقا لرويترز.

وأضاف "الفرق البريطانية تستعد لمساعدة المواطنين البريطانيين بمجرد أن يتمكنوا من المغادرة. ومن الضروري أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول غزة في أسرع وقت ممكن".

وكان مصدر قال لوكالة رويترز، في وقت سابق الأربعاء، إنه "لا يوجد جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح مفتوحا للإجلاء".

ويُقدر عدد الأميركيين في قطاع غزة، بما بين 500 و600، معظمهم كانوا في زيارة إلى عائلاتهم، إلا أن «قصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني أكثر من مرة حال دون خروجهم»، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وشملت اللوائح المعلنة أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.