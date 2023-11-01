العالم اليوم - بعد مقتل 12 جنديا إسرائيليا.. وزير الجيش: ندفع ثمنا باهظا

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل 12 جنديا إسرائيليا.. وزير الجيش: ندفع ثمنا باهظا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:25 صباحاً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، إن قواته تدفع ثمنا باهظا في المعارك الضارية التي تخوضها مع حركة حماس في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 26.

جاء تصريح يوآف غالانت تعليقا على مقتل 11 جنديا في معارك مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وكتب غالانت على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا):" إن مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد إرهابيي حماس في غزة ضربة صعبة ومؤلمة".

وأضاف: "من المؤسف أن الإنجازات الكبيرة في القتال الضاري في أعماق عزة يفرض ثمنا باهظا".

ارتفاع عدد القتلى إلى 12

وبعد تغريدة غالانت بقليل، أعلنت إسرائيل مقتل جندي آخر في معارك غزة ليصبح العدد الإجمالي لمعارك الثلاثاء 12.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 9 جنود خلال هجومه على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

وفي وقت سابق أعلن عن مقتل اثنين من جنود، خلال معارك الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 327 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

رواية حماس

تقول حماس إنها شنت سلسلة هجمات مضادة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وذكر متحدث باسمها، الثلاثاء، أن مقاتليها دمروا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع.

حدث "خطير" ورقابة مشددة

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، ليل الثلاثاء الأربعاء، بوقوع حدث وصفته بـ"الخطير" تعرضت له القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وذكرت أن الرقابة الإسرائيلية فرضت حظرا للنشر بشأن الأمر.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت لاحق "بأن البلاد امتلأت بالشائعات في الساعات الأخيرة".

ودعا "الجميع الالتزام بتقاريرنا الرسمية".