العالم اليوم - نتنياهو: حققنا إنجازات في غزة لكننا تعرضنا أيضا لخسائر مؤلمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:25 صباحاً - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.

وقال نتنياهو في بيانه "نحن في حرب صعبة.. ستكون حربا طويلة.. حققنا فيها إنجازات مهمة، لكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا يمثل عالما كاملا.. إن شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، أيها العائلات، من أعماق قلوبنا.. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير".

وتعهد نتنياهو قائلا: "أعدكم يا مواطني إسرائيل: سنكمل المهمة، وسنستمر حتى النصر".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء عن أسماء 9 جنود ممن قتلوا في مواجهات مع حركة حماس في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.

وفي وقت لاحق تم الإعلان عن مقتل جندي عاشر، ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك يوم أمس الثلاثاء إلى 12 جنديا، حيث سبق له أن أعلن عن مقتل جنديين أمس الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 327 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.