العالم اليوم - إنتاج النفط في أميركا يسجل مستوى قياسيا في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:25 صباحاً - قالت إدارة معلومات الطاقة، إن إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019، عندما وصل الإنتاج إلى 13.0 مليون برميل يوميا.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 404.64 مليون برميل خلال الشهر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات السلسلة التي تعود إلى عام 1920.

ولا يزال الارتفاع الشهري أقل من مستوى قياسي أسبوعي لإنتاج النفط الأميركي عند 13.2 مليون برميل يوميا، والذي سجله في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر.

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم ببطء على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث استخدمت الشركات أرباحا قياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج بسرعة.

وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، ارتفع الإنتاج في أغسطس 0.5 بالمئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي نيو مكسيكو وداكوتا الشمالية، ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا و1.22 مليون برميل يوميا على التوالي.

كما تم تعديل إنتاج الخام في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بالخفض إلى 12.96 مليون برميل يوميًا من 12.99 مليون برميل يوميًا.

مستوى قياسي لإنتاج الغاز الطبيعي

كما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا إلى مستوى قياسي بلغ 116.3 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس من 115.0 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو، وفقًا لتقرير الإنتاج الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة.

وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 115.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو.

وفي أكبر الولايات المنتجة للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في أغسطس 0.9 بالمئة في تكساس إلى مستوى قياسي جديد بلغ 34.4 مليار قدم مكعبة يوميا، و0.5 بالمئة في بنسلفانيا إلى 20.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتجاوز ذلك أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 34.1 مليار قدم مكعبة يوميا في تكساس في يوليو، ويقارن مع مستوى قياسي بلغ 21.9 مليار قدم مكعبة يوميا في بنسلفانيا في ديسمبر 2021.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على المنتجات الأميركية من الخام والمنتجات البترولية ارتفع في أغسطس إلى 20.88 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وزاد الطلب على بنزين السيارات إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.