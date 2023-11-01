العالم اليوم - الدار العقارية تبيع كامل وحدات مرحلتين من مشروع "جنان" بدبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - أعلنت شركة الدار العقارية "الدار"، الأربعاء، عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أول مشاريعها السكنية في دبي، جنان من الدار "جنان"، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى.

واستجابةً للطلب القوي خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس، بقيمة 3.1 مليار درهم (842 مليون دولار).

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الإمارات بنسبة 77 بالمئة من إجمالي المبيعات، بينما ساهم الإماراتييون بنسبة 23 بالمئة المتبقية، كما ساهمت الإناث بنسبة 24 بالمئة من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76 بالمئة المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51 بالمئة من المشترين في مشروع "جنان" لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، كما أن 85 بالمئة من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية.

وستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع "جنان" والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024.

ويعد "جنان" أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة تعتزم الدار تطويرها في دبي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي، وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان» ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك بأن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية".

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.