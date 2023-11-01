العالم اليوم - مسؤول في مايكروسوفت: الحرب تهدد شركات التكنولوجيا في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر مسؤول في مايكروسوفت: الحرب تهدد شركات التكنولوجيا في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - أبدى مسؤول كبير في مايكروسوفت إسرائيل قلقه بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في غزة.

وحذر المسؤول من أن الشركات متعددة الجنسيات قد توقف أنشطة الأبحاث والتطوير في إسرائيل.

وقال تومر سايمون كبير العلماء في مركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة مايكروسوفت إسرائيل إنه عبر عن مخاوفه في رسالة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي لكنه لم يتلق ردا.

وبناء عليه، نشر سايمون رسالته في صحيفة كالكاليست الاقتصادية، الأربعاء، قائلا إن هذا رأيه الشخصي ولا يمثل مايكروسوفت التي تعد واحدة من مئات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إسرائيل.

وقال سايمون "يجب على البلاد أن تخلق أفقا إيجابيا حتى تستمر الشركات متعددة الجنسيات في النمو"، مشيرا إلى أنه مقابل كل وظيفة تكنولوجية هناك خمس وظائف أخرى تستحدث مما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف "هناك خطر كبير هنا. لا يمكن لإسرائيل العودة إلى إنتاج البرتقال فقط. وبدون التكنولوجيا الفائقة سنعود إلى اقتصاد العالم الثالث".