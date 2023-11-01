نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر أمني مصري بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن ما يصل إلى 500 شخص من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر.

وأضاف المصدر أن نحو 200 شخص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود منذ صباح اليوم.

وقال مصدر ثان مطلع على الاتفاق وعمليات الإجلاء إن هناك قائمة تضم ما يصل إلى 500 شخص سيغادرون قطاع غزة لكن من غير المتوقع أن يخرجوا جميعا اليوم.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية.

وأوضح المصدر أن قطر "توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر".