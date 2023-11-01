وزير الخارجية يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الحرب على غزة

مسقط ـ العُمانية: أكَّد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي جيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة في اتصال هاتفي أمس على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف الحرب على غزَّة، والتركيز على فتح الممرات الإنسانية لمواجهة الكارثة الحياتية التي يعيشها المدنيون في القطاع. وتبادل الوزيران وجهات النظر تجاه استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزَّة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وأكدا على ضرورة احترام القانون الدولي وإنهاء حلقة العنف والتأكيد على موقف المجتمع الدولي في تحقيق السلام الشامل وفق حلّ الدولتين. وأعرب معالي السَّيد وزير الخارجية عن استنكاره لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيَّم جباليا في قطاع غزَّة، والذي أدَّى إلى استشهاد وإصابة المئات من المَدنيين، مناشدًا مجلس الأمن لوضع حدٍّ فوري للأزمة والممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضدَّ الشَّعب الفلسطيني. كما بحث معالي السيِّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع معالي وانج يي وزير الخارجية بجمهورية الصين الشَّعبية خطورة استمرار التصعيد العسكري، والوضع الإنساني الكارثي والتطورات في قطاع غزَّة ومحيطها، واستمرار العمليات العسكرية العدوانية الإسرائيلية بحقِّ المَدنيين العُزَّل، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن تطبيقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوزيران على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزَّة، وإرساء هدنة إنسانية لتوفير الاحتياجات الإغاثية لسكان القطاع، وأكَّدا على تحقيق حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو ما أكدت عليه إرادة المجتمع الدولي استنادًا إلى القانون الدولي.

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