سلطنة عمان تدين مجزرة جباليا .. والاحتلال يمعن فـي إسقاط الشهداء بغزة

جددت التأكيد على أن ممارسات العدوان تمثل جرائم حرب

مسقط ـ القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيَّم جباليا في قطاع غزَّة، مما أدَّى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أنَّ استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزَّة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف المرافق العامة وقتل المدنيين وحصارهم يُشكِّل جرائم حرب وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل عدوانًا شنيعًا على الإنسانية. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية ضد الشَّعب الفلسطيني الذي لا يطالب إلا بحقوقه التي أقرَّتها قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والداعية إلى استعادة الفلسطينيين أراضيهم المحتلة والعيش بحُرِّيَّة وكرامة ضِمن حلِّ الدولتين. وبحسب وزارة الصحة في غزَّة ـ حتى إعداد هذا الخبر ـ استشهد خمسون شخصًا على الأقلِّ في الغارة التي استهدفت المخيَّم الواقع في شمال القطاع، إضافة إلى نحو 150 جريحًا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيَّم جباليا شمال القطاع. وأشارت إلى أنَّ «ما يزيد عن 20 منزلًا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها». وفي ظل انقطاع جديد للاتصالات والإنترنت، واصل صباح أمس العدوان الإسرائيلي قصفه على مناطق عدَّة بقطاع غزَّة مخلفًا المزيد من الشهداء، كما نفَّذ في الضفة الغربية المزيد من الاقتحامات، خصوصًا في جنين ومخيَّمها، حيث اندلعت اشتباكات مسلَّحة، واستشهد 3 فلسطينيين. كما أفادت الأنباء بأنَّ طائرات الاحتلال شنَّت حزامًا ناريًّا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدَّى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدًا وعشرات الجرحى. كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزَّة قصفا مدفعيًّا عنيفًا. وأعلنت مصادر طبية في غزَّة، عن بدء العدِّ التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خصوصًا بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أوَّلية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. من جانبه أعلن مسؤول في السُّلطات المصرية المشرفة على معبر رفح «عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح». وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السُّلطات في بثٍّ مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر مع ترقب نقل 81 مصابًا فلسطينيًّا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين. من جانب آخر أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل حيث قال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إنَّ الحكومة «قرَّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضًا وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزَّة». واستدعت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجًا على العدوان حيث اتَّهمت سانتياجو الاحتلال بارتكاب «انتهاكات للقانون الدولي الإنساني» في غزَّة، في حين اتَّهمته بوجوتا بارتكاب «مجزرة» في القطاع.