الاحتلال يغلق بلدة سنجل شرق رام الله

الاحتلال يغلق بلدة سنجل شرق رام اللهأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، مداخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله و سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحلات على إخلائها.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر أمنية قولها بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل والطرق الزراعية بالسواتر الترابية، ما تسبب بعدم قدرة المواطنين على الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، والمزارعين من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

من جانبه قال رئيس بلدية بيتا محمود برهم إن قوات الاحتلال أبلغت البلدية بإغلاق سوق الخضروات المركزي في بيتا حتى إشعار آخر.

وأضاف، ان جنود الاحتلال قاموا صباح اليوم بإجبار التجار على إخلاء السوق خلال ساعة واحدة.

وأشار برهم إلى أن سلطات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل السوق منذ عشرين يوما، وتقوم بمنع المركبات من المرور إلى السوق، ما يضطر التجار لسلك طرق بديلة طويلة، ما أدى إلى انخفاض الحركة التجارية في السوق لتصل إلى النصف.

وأضاف برهم أن سوق الخضروات هو سوق مركزي يستقبل الخضروات والفواكة من جميع محافظات الوطن، ويؤمه مئات التجار يوميا.