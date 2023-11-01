العالم اليوم - الأردن يستدعي سفيره من إسرائيل احتجاجا على الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:24 مساءً - أعلن الأردن، مساء الأربعاء، استدعاء سفيره لدى إسرائيل، تعبيرا عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا على حسابها الرسمي بموقع "إكس" بيانان قالت فيه: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورا، تعبيرا عن عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء".

وأضاف أن القرار يأتي رفضا للحرب التي "تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، مما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.

وبيّن الصفدي أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".

وشدد الصفدي "على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها، ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين..".