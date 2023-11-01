نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا الجنوبية: استثماراتنا في مصر بلغت 800 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة مع الوزير أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن تقديرهما لتطور العلاقات الكورية المصرية بشكل كبير ومستمر في السنوات الأخيرة وخاصة منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا في عام 2016 وإعلان الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقال السفير الكوري، إن الاستثمارات الكورية في مصر وصلت إلى 800 مليون دولار أمريكي، مع وجود 34 شركة كورية كبرى تعمل في مصر، مما يخلق الآلاف من فرص العمل، مضيفا أن العديد من الشركات الكورية تساهم في صادرات مصر بمنتجات "صنعت في مصر".

وأعرب، في بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، عن سعادته بمشاركة العديد من الشركات الكورية في المشروعات القومية المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والنقل وغيرها.

ومن جانبه، قال الوزير أحمد سمير، إن هناك تطورًا إيجابيًا في التجارة بين مصر وكوريا، حيث سجلت مصر فائضًا في ميزانها التجاري مع كوريا لأول مرة في عام 2022، مما يمثل تحولًا ملحوظًا عن العام السابق.

وأضاف أن البلدين يشهدان تعاونا كبيرا في مختلف القطاعات، لافتا إلى العمل على استكشاف سبل مختلفة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية مثل البتروكيماويات والإلكترونيات والطاقة الخضراء، مقترحا تعزيز تبادل الوفود التجارية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الحوار الجاري حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر، وأظهرا توقعاتهما بأن دراسة الخبراء المشتركة القادمة ستناقش أفكارًا ملموسة لإنشاء نظام تجاري ثنائي متبادل المنفعة.

حضر اللقاء رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الكورية، أوه سانج هون، والملحق التجاري بالسفارة، يي هوندو. ومن الجانب المصري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري.