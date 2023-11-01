نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح البري لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، والتنسيق والتعاون الكاملين بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وكافة الجهات الشقيقة المعنية، أن اللجنة المختصة الموفدة بإيعاز من سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إلى العريش، قد باشرت عملها من معبر رفح البري لمتابعة شؤون دخول الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين تم استقبالهم من خلال معبر رفح البري ليتلقوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

وأفادت السفارة أن اللجنة المشكلة تتولى تسهيل استقبال الجرحى والمصابين عبر التنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية المختصة، واتمام كافة إجراءات الدخول من قطاع غزة إلى مصر، وسرعة ادخالهم المشافي المصرية لتلقي العلاج اللازم وذلك برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية، وكذلك تتولى السفارة متابعة أوضاع أبناء شعبنا من الجرحى والمصابين من خلال فرز مندوب دائم للسفارة في كل مستشفى يتواجد بها الجرحى والمصابون خلال تلقيهم العلاج في المشافي المصرية، ومتابعة كافة الترتيبات اللوجستية ذات الصلة المتعلقة بهم حتى عودتهم الوطن مشافين معافين بسلامة الله.

كما أرسلت السفارة مسؤولًا من قسم الشؤون القنصلية والرعايا بالسفارة إلى العريش ومعبر رفح للعمل مع لجنة السفارة لتسهيل دخول المواطنين الفلسطينيين حسب النظم والقوانين المعمول بها حال وصولهم إلى الصالة المصرية من معبر رفح.

وأعرب السفير دياب اللوح عن جزيل شكره بإسم القيادة والشعب الفلسطيني لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة المصرية لحرصهم على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتذليل كافة العقبات لهم ؛ وفتح أبواب المستشفيات المصرية واقامة مستشفيات ميدانية لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لتقديم الرعاية اللازمة حتى شفاءهم على خير.