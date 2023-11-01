العالم اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 15

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجيش الإسرائلي قوله إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، مقتل 12 من جنوده هجومه على قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 329 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.