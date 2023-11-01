العالم اليوم - كيري: علينا التحول إلى اقتصادات تعتمد على الطاقة النظيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - شدد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على ضرورة خفض الانبعاثات والتحول إلى اقتصادات تقوم على الطاقة النظيفة.

وفي مقابلة مع دوت الخليج، عبر كيري عن أمله في أن تحقق قمة المناخ COP28 التي ستعقد في دولة الإمارات التمويل المناخي المطلوب.

وقال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إن دولة الإمارات تقدَّمت على الدول الأخرى في الاستثمار في الطاقات المتجددة.

كما شدد كيري على ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات للعمل معا في قمة المناخ القادمة التي تحتضنها الإمارات.

ماذا قال كيري؟

الجميع في العالم يشعرون بوقع الأزمة المناخية، وهي تأتي من شيء واحد، من أحراق الوقود الأحفوري مع عدم التقاطنا للانبعاثات.

تلك الانبعاثات هي التي تخلق المشكلة، هذا ليس شيئا معقدا يصعب فهمه، إذا ما علينا فعله هو تخفيض تلك الانبعاثات.

كما تتطلب منا أن نحول اقتصاداتنا إلى اقتصادات تعتمد على الطاقة النظيفة وأن نستطيع فعل ذلك.

آمالي هي أن يكون مؤتمر الأطراف في دبي أن يضع الأموال على الطاولة في ما يخص التمويل وسيبني الثقة مع الجزء الجنوبي من العالم، وأننا سنتوصل جميعا إلى تسويات حقيقية لنبقي مشروع عدم زيادة الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية .

حول دور الإمارات.. قال كيري: