العالم اليوم - أبوظبي تستقبل أول سفينة سياحية بموسم السياحة البحرية الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الأربعاء، بدء موسم الرحلات البحرية السياحية بوصول "كريستال سيمفوني"، أول سفينة سياحية لمحطة أبوظبي للسفن السياحية، بميناء زايد.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي موسماَ مزدهراً ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى استقبال محطة أبوظبي للسفن السياحية 126 رحلة، واستقبال شاطئ صير بني ياس 63 سفينة سياحية، بعد أن استقبل بالفعل السفينة الأولى لهذا الموسم يوم 31 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن تسعاً من هذه السفن اختارت أبوظبي وجهة أولى رحلاتها لهذا الموسم.

وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد محطة أبوظبي للسفن السياحية لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة، وسعت عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير2023.

وفي موسم السياحة البحرية 2022-2023، استقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي، استهل أكثر من 82 ألفا منهم رحلاتهم من أبوظبي.

وكانت نتائج الربع الأول من عام 2023 قوية بشكل ملحوظ بعد استقبال 363,494 زائراً، على متن 120 سفينة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الذي شهد استقبال 89,953 زائراً على متن 60 سفينة؛ في حين زادت نسبة عدد الركاب الذين تم استقبالهم في الربع الأول من عام 2023 عن العدد الذي تم استقباله طوال عام 2022 بأكمله بأكثر من 37 بالمئة.

كانت محطة أبوظبي للسفن السياحية قد افتتحت في شهر ديسمبر 2015، لتوفر قاعدة مثالية للزوار القادمين على متن السفن السياحية، ما يمكنهم من استكشاف العاصمة الإماراتية، والتعرف على طابعها الفريد.

وجرى تجهيز المحطة بالمطاعم ومنافذ بيع التجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات السفر التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران وتخزين أمتعة الركاب.