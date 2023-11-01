نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد كوري جنوبي يزور مصر لتعزيز التعاون في مجال صناعة ومعالجة المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» بالتعاون مع السفارة الكورية في القاهرة مؤتمرا لمناقشة إمكانية تعزيز التعاون في "قطاع المشروعات" مع الوزارات والسلطات المصرية خاصة وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة البيئة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي المؤتمر فيما يزور وفد تجاري كوري مكون من خبراء في مجال صناعة المياه، على رأسهم الشراكة الكورية للمياه، وممثلين لـ10 شركات كورية جنوبية، القاهرة في زيارة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال تطوير صناعة المياه بين مصر وكوريا.

وقامت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر بترتيب اجتماعات تجارية للشركات الكورية مع نحو 20 شركة مصرية بارزة، حيث يعد الحدث فرصة جيدة للشركات الكورية والمصرية للتعاون في مجال صناعة المياه، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ومن المقرر أن يزور الوفد التجاري محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر، من أجل رؤية أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي في العالم من حيث القدرة والتكلفة، حيث ستشجع الزيارة الشركات الكورية الجنوبية على التعاون والاستثمار في مشاريع المياه في مصر.

ووفق بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، تعد مصر وكوريا الجنوبية شركاء على الصعيد الاقتصادي منذ قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1995، حيث بدأ نشاط مكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة، والذي يتبع القسم التجاري في السفارة الكورية في مصر، في القاهرة، في عام 1974، أي قبل 21 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وقد ساعدت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مع وصول العديد من الوفود التجارية من كوريا إلى مصر وفي نهاية المطاف قرر بعضهم الاستثمار في مصر.

وقالت سفارة كوريا الجنوبية إن حجم التجارة بلغ 3.1 مليار دولار في عام 2022 وهو ثاني أعلى رقم بين البلدين، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات من مصر إلى كوريا، حيث بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، إذا كان البندان الرئيسيان هما الغاز الطبيعي والنفط المصقول، حيث زادت بنسبة 705% و107% على التوالي، مقارنة بذلك في عام 2021.

كما تشمل المنتجات الأخرى التي تصدرها مصر إلى كوريا، نفايات قصب السكر المستخدمة في كوريا لتغذية الماشية، بالإضافة إلى المعادن والنسيج والملابس والفواكه والأسمنت، إلخ.

وتستورد مصر من كوريا السيارات والراتنجات الاصطناعية والشرائح النصفية وقطع الغيار للسيارات والبتروكيماويات، والتي تعمل بعضها كعناصر تغذية للشركات الكورية العاملة في مصر.

وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن الحجم التراكمي للاستثمارات للشركات الكورية هو 817 مليون دولار حتى نهاية عام 2022. تعمل نحو 40 شركة كورية بنشاط في مصر، والتي تشمل سامسونج إلكترونيكس وإل جي إلكترونيكس وهيونداي روتيم، إلخ.

وتعتبر بعض الشركات الكورية مصر قاعدة لها في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكتها الواسعة للاتفاقيات الحرة.

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