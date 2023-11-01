نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الوكالة الكورية: الإلكترونيات والنقل والدفاع تجذب شركاتنا للاستثمار في مصر |حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» بالتعاون مع السفارة الكورية في القاهرة مؤتمرا لمناقشة إمكانية تعزيز التعاون في "قطاع المشروعات" مع الوزارات والسلطات المصرية خاصة وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة البيئة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي المؤتمر فيما يزور وفد تجاري كوري مكون من خبراء في مجال صناعة المياه، على رأسهم الشراكة الكورية للمياه، وممثلين لـ10 شركات كورية جنوبية، القاهرة في زيارة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال تطوير صناعة المياه بين مصر وكوريا.

وعلى هامش الزيارة، أٌجرى حوارا مع المدير العام للوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار في القاهرة "كوترا"، سوكهو لي، الذي قال إن المؤتمر وزيارة الوفد الكوري لمصر سيساهمان في تعزيز الفرص للشركات الكورية والمصرية ليكونوا شركاء في صناعة المياه، وإلى نص الحوار..

• ما هي النتائج المتوقعة من زيارة الوفد الكوري إلى القاهرة؟

أتوقع إمكانية تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مجال "صناعة المياه" مع الوزارات والجهات المصرية المتختصة، خاصة وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة البيئة، والجهاز المصرى لشئون البيئة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ما هو إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في مصر؟

وصل إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في مصر إلى نحو 845 مليون دولار أمريكي، وذلك حتى يونيو 2023، وقد تمت هذه الاستثمارات بواسطة الشركات الكبيرة بشكل رئيسي في قطاع التصنيع، وتعد سامسونج إلكترونيكس وإل جي إلكترونيكس وهيونداي روتيم من الأمثلة الجيدة لهذه الشركات.

• ماذا عن خطط المستثمرين الكوريين والحكومة الكورية المستقبلية لمصر؟

أعتقد أن مستقبل التعاون بين البلدين واعد، فقد كانت مصر وكوريا تعملان على تعزيز التعاون في العديد من المجالات مثل السياسة والاقتصاد وصناعة الدفاع، وحتى الثقافة، خاصة أن البلدان اتفقتا على إقامة شراكة تعاون شاملة في عام 2016.

وخلال قمة مصر وكوريا التي عقدت في يناير 2022، تم توقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك في مجال التجارة والشراكة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم تعزيز العلاقة المتبادلة المفيدة من التجارة إلى الاستثمار بشكل أكبر.

تستثمر الشركات الكورية في مصر في العديد من القطاعات، ويعد أهم هذه القطاعات صناعة الإلكترونيات والدفاع والنقل والكيماويات وصناعة النسيج. كما تم توقيع اتفاقية لتوريد 320 قطارًا لخطوط مترو القاهرة.

وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ، وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية اتفاقية بقيمة 460 مليون دولار مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لتنفيذ مشروع للتصنيع المشترك وتوفير القطارات لخطوط مترو القاهرة الثاني والثالث. كما تشارك الشركات الكورية الجنوبية في تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية، في المرحلة الأولى من نجع حمادي إلى الأقصر والمرحلة الثانية من الأقصر إلى أسوان.

• ما هي القطاعات الرئيسية التي تركز عليها الاستثمارات الكورية؟ وما هي القطاعات الأخرى التي يرغبون بالاستثمار فيها؟

القطاعات التي تجذب الشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في مصر تشمل الإلكترونيات والنقل والدفاع ومشاريع البنية التحتية مثل مشاريع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل القطاعات الأخرى المنتجات الكيميائية والنسيج وقطع الغيار والمواد واللقاحات البيطرية، وغيرها.

ويعد أحد الأسباب الرئيسية لنمو العلاقات التجارية والاستثمارية هو أن العديد من الشركات الكورية الجنوبية تعتبر مصر قاعدة للتصدير إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، مما يؤدي إلى وصول الاستثمارات التراكمية لكوريا في مصر إلى نحو 845 مليون دولار أمريكي بحلول يونيو 2023.