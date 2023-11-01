نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: مقتل 15 من جنودنا في معارك غزة منذ الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جنديًا في المعارك الدائرة في القطاع، وذلك في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية في غزة.

وقال متحدث باسم الجيش، إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء"، حسب وكالة "فرانس برس".



وكانت كتائب القسام قد أعلنت اليوم أنها باغتت قوة إسرائيلية راجلة غرب "إيرز" جنوب غرب إسرائيل.

وأوضحت القسام على تليغرام أنها "أجهزت" على 3 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر".

كذلك ذكرت القسام أنها قصفت مركز قيادة إسرائيلي شمال غرب غزة بقذائف الهاون، كما أعلنت في وقت لاحق أنها قصفت تل أبيب ردا على "المجازر" بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام أيضا إنها نفذت عملا هجوميا هندسيا داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي.

وكانت كتائب القسام ذكرت في وقت سابق أن مقاتليها دمروا أربع آليات إسرائيلية وقضوا على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بقطاع غزة.

مأساة جباليا

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا على مخيم جباليا أمس، وقالت وزارة الداخلية في غزة إنه أوقع نحو 400 بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا مطبقا على قطاع غزة ودكته بالقصف المكثف والضربات الجوية وبدأت تنفيذ عمليات توغل برية في رد انتقامي على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر.