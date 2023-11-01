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أحمد جودة - القاهرة - شنت حنان عشراوي، السياسية الفلسطينية السابقة ومفاوضة السلام، الموقف الإسرائيلي بشدة، مؤكدة أن لن يكون هناك سلام ما دام أن إسرائيل تتصرف دون أي قيود.

وقالت حنان عشراوي، في تصريحات لكريستيان أمانبور عبر شبكة CNN إنه يجب على إسرائيل أن تعترف بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية.

حنان عشراوي لـCNN: لن يكون هناك سلام، ما دام أن إسرائيل تتصرف دون أي قيود

حنان عشراوي في حوار لشبكة سي إن إن بشأن السلام في غزة

وأضافت إن الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن تتمتع بها بأي نوع من الأمن هي أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من تحقيق الأمن داخل المنطقة والسلام وما بعده.

وأردفت بالقول إنه لن يكون هناك سلام، ما دام أن إسرائيل تتصرف دون أي قيود أو مساءلة وباستخدام وحشية كاملة، مع تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتشعر بأنها تستطيع أن تفعل أي شيء تريده بهم وتفلت من العقاب.

وتابعت أن الاعتقاد بالاستمرار في القتل والمذابح وإطلاق النار والتدمير، بأنها تحصل على السلام فهذا هو النهج الخاطئ للقيام بذلك، فهي وصفة أكيدة لجلب المزيد من المذابح والمزيد من الدماء.

إيهود أولمرت يرد على حملة الهجوم العالمية على إسرائيل

إيهود أولمرت يرد على حملة الهجوم العالمية على إسرائيل

وفي المقابل، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور حول آخر التطورات في المنطقة، ورد على المخاوف الأمريكية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وعلق أولمرت على المخاوف الأمريكية وعدد الضحايا المدنيين - بمن فيهم بعض موظفي الأمم المتحدة - بالقول: "أنا حزين، أنا حزين، صدقيني أنا حزين ويؤسفني جدًا موت كل شخص. ولكن هذا لا يعني أن تقاريرهم حول عدد الضحايا دقيقة بالضرورة. لكن السؤال الأكثر أهمية الآن هو، ما الذي يُتوقع من إسرائيل أن تفعله عندما يكون الرئيس بايدن في إسرائيل، والرئيس بايدن صديق، وليس لدي أدنى شك في التزامه الكامل، التزامه الأخلاقي والتزامه بأمن إسرائيل".

وتابع بالقول: "عندما قال إن إسرائيل لديها الحق في الرد ونحن ندرك أن إسرائيل سوف ترد وسوف ندعمها. ماذا كان يتوقع؟ ما الذي يمكننا أن نفعله حتى لا يشمل ذلك نسبة من الأضرار الجانبية للأسف؟ نريد تجنب أكبر عدد ممكن من الضحايا. وبالمناسبة، وافقت إسرائيل على إمداد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينسحبون من وسط غزة إلى الجنوب"، على حد تعبيره.