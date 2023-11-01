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أحمد جودة - القاهرة - بعد إدخال الدفعة الأولى.. وصول حافلة جديدة من قطاع غزة إلى مصر

غزة، مصر، معبر رفح.. بعد فتح معبر رفح البري صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر ونقل المرضى الفلسطينيين إلى مصر، ازدادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن وصول حافلات جديدة، وهو ما توضحه بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة.

غزة الآن.. وصول حافلة جديدة إلى مصر تحمل مرضى فلسطينيين

وصول حافلة جديدة إلى مصر

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، عن وصول حافلة جديدة إلى مصر، تحمل عددًا من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة.

وكشفت أن هناك تنسيقًا بين مصر والسفارات الأجنبية لتسهيل دخول حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة.

كما أفصحت في ذات الخبر، أن حاملو الجنسيات المزدوجة قد وجهوا الشكر لمصر قيادة وحكومة لتسهيل دخولهم.

فتح معبر رفح واستقبال مصابي غزة

ومن الجدير بالذكر، تم فتح معبر رفح البري صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر، وبدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية في الدخول إلى قطاع غزة، وفي ذات الوقت بدأت سيارات الإسعاف في الدخول إلى رفح لنقل عدد من الجرحى والمصابين إصابات خطرة إلى المستشفيات المجهزة في شمال سيناء.

بعد العلاج سيعودون إلى غزة مرة أخرى

ومن المقرر أن يغادر المواطنون الفلسطينيون الذين تم نقلهم إلى مصر إلى بلدهم مرة أخرى وذلك بعد تلقيهم العلاج والتأكد من شفائهم وتعافيهم بشكل تام.

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إدخال الدفعة الأولى من مصابي غزة إلى مصر

ومن جانبه، كان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أعلن في وقت سابق أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات العريش وشمال سيناء لاستقبال الجرحى، مضيفًا أنه سيتم علاج الحالات القادمة في المستشفيات الميدانية وفي حال كانت هناك حالات يلزم إرسالها إلى المستشفيات المركزية في العاصمة فسيتم توجيهها لاحقًا.