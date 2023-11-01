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أحمد جودة - القاهرة - الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة سيعيد لحماس قوتها

أعلنت وسائل إعلام غربية، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية للقتال في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة عن حقيقة وقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل: نفكر في هدنة إنسانية لبضع ساعات ولكن لن نسمح بوقف إطلاق النار على غزة

هدنة إنسانية في غزة لبضع ساعات

وصرح مسؤول إسرائيلي وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، أن إسرائيل تريد مناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار على غزة.

وتوافق أمريكا إسرائيل في هذا القرار، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أن أمريكا تعارض أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة حماس الفلسطينية باستعادة قوتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.

قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

ويجدر الإشارة إلى أنه، منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت الموافق 7 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول والتي أسفر عنها أسر العديد من المواطنين الإسرائيليين، ويشهد قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا مكثفًا.

حيث قامت إسرائيل بالرد على حركة حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة حماس بدفع ثمن باهظ لهجومها، لتعلن بدء الحرب على غزة في الثامن من أكتوبر الماضي، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ 10 من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

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كما أعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها قد بدأت المرحلة الثانية من حرب طويلة وصعبة مع حماس، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

عدد الشهداء الناجمين عن القصف الإسرائيلي

وف ذات السياق، أدى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى سقوط نحو 8796 قتيل وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.